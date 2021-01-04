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14:38 (мск), источник: РБК

Олега Басилашвили госпитализировали с коронавирусом

Народный артист СССР Олег Басилашвили попал в больницу. Об этом РБК рассказала его дочь Ксения. Позднее она подтвердила, что он заразился коронавирусом.

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Источник: РИА "Новости"

«Олегу Валериановичу предложили госпитализацию, и он не стал отказываться, хотя чувствовал себя хорошо. Но по мнению врачей, учитывая возраст, спокойней и лучше находиться в больнице и там получать необходимую терапию», — утончила дочь актера.

В афише театра до конца месяца нет спектаклей с участием Басилашвили.

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Актеру 86 лет, в БДТ он работает с 1959 года и со временем стал одним из ведущих актеров этого театра. Широкую известность Басилашвили принесли роли в кинофильмах режиссера Эльдара Рязанова «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «О бедном гусаре замолвите слово» и режиссера Георгия Данелия «Осенний марафон».

4 января 2021 года впервые с начала эпидемии коронавируса в России количество новых случаев заражения за сутки в Санкт-Петербурге превысило этот показатель в Москве. В Петербурге зарегистрировано 3657 новых случаев COVID, тогда как в Москве диагностировали 3591 новый случай заражения коронавирусом, что стало минимальным значением с 8 октября.

В конце декабря была госпитализирована с коронавирусом народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. Как сообщили в клинической больнице № 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге, она находится в стабильно тяжелом состоянии. До госпитализации в течение недели актриса лечилась дома.

В больницу также попал народный артист СССР Василий Лановой. Как рассказала его жена, народная артистка РСФСР Ирина Купченко, у него диагностировали пневмонию и 5-процентное поражение легких. Купченко добавила, что врачи не обнаружили у нее симптомов и отпустили лечиться домой, однако она решила пока остаться с мужем.

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