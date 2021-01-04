14:38 (мск), источник: РБК
Олега Басилашвили госпитализировали с коронавирусом
Народный артист СССР Олег Басилашвили попал в больницу. Об этом РБК рассказала его дочь Ксения. Позднее она подтвердила, что он заразился коронавирусом.
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«Олегу Валериановичу предложили госпитализацию, и он не стал отказываться, хотя чувствовал себя хорошо. Но по мнению врачей, учитывая возраст, спокойней и лучше находиться в больнице и там получать необходимую терапию», — утончила дочь актера.
В афише театра до конца месяца нет спектаклей с участием Басилашвили.
Актеру 86 лет, в БДТ он работает с 1959 года и со временем стал одним из ведущих актеров этого театра. Широкую известность Басилашвили принесли роли в кинофильмах режиссера Эльдара Рязанова «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «О бедном гусаре замолвите слово» и режиссера Георгия Данелия «Осенний марафон».
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В конце декабря была госпитализирована с коронавирусом народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. Как сообщили в клинической больнице № 122 им. Л. Г. Соколова в
В больницу также попал народный артист СССР Василий Лановой. Как рассказала его жена, народная артистка РСФСР Ирина Купченко, у него диагностировали пневмонию и 5-процентное поражение легких. Купченко добавила, что врачи не обнаружили у нее симптомов и отпустили лечиться домой, однако она решила пока остаться с мужем.
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