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15:25 (мск), источник: BBC News Русская служба

Иран возобновил обогащение 20%-го урана на ядерном объекте в Фордо

Иран возобновил процесс обогащения 20%-го урана. Как сообщил представитель правительства в Тегеране Али Рабии местному агентству новостей Mehr, процесс запущен на ядерном объекте в Фордо.

Источник: AP 2020

Решение о повышении обогащения до 20%, о котором Иран ранее уведомил Международное агентство по атомной энергии, является самым серьезным нарушением договоренностей со стороны Ирана с момента выработки в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Этот план изначально подписали шесть стран — США, Россия, КНР, Великобритания, Франция и Германия — однако США вышли из него в 2018 году по решению президента Трампа и возобновили режим санкций против Ирана.

Двадцатипроцентного обогащения все еще недостаточно для изготовления ядерной бомбы, но это значительно выше уровня, предусмотренного соглашением от 2015 года — ниже 4%.

Возобновление ядерной программы Ираном — это ответ на убийство в ноябре 2020 года иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, которого называли одним из основоположников ядерной программы Тегерана.

Сразу после его смерти иранский парламент принял закон, запрещающий допуск инспекторов ООН на ядерные объекты Ирана и предписывающий правительству возобновить программу обогащения урана до 20%, если санкции в отношении страны не будут ослаблены в течение двух месяцев.

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