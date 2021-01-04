Иран возобновил обогащение 20%-го урана на ядерном объекте в Фордо

Решение о повышении обогащения до 20%, о котором Иран ранее уведомил Международное агентство по атомной энергии, является самым серьезным нарушением договоренностей со стороны Ирана с момента выработки в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Этот план изначально подписали шесть стран — США, Россия, КНР, Великобритания, Франция и Германия — однако США вышли из него в 2018 году по решению президента Трампа и возобновили режим санкций против Ирана.
Двадцатипроцентного обогащения все еще недостаточно для изготовления ядерной бомбы, но это значительно выше уровня, предусмотренного соглашением от 2015 года — ниже 4%.
Возобновление ядерной программы Ираном — это ответ на убийство в ноябре 2020 года иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, которого называли одним из основоположников ядерной программы Тегерана.
Сразу после его смерти иранский парламент принял закон, запрещающий допуск инспекторов ООН на ядерные объекты Ирана и предписывающий правительству возобновить программу обогащения урана до 20%, если санкции в отношении страны не будут ослаблены в течение двух месяцев.