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16:55 (мск), источник: Авто Mail.ru

Инспекторы ДПС спасли автобус с детьми от аварии

В Челябинской области сотрудники ГИБДД предотвратили аварию с участием автобуса, перевозившего детей. Полицейские подставили свою машину под удар вылетевшего на встречную полосу автомобиля.

Источник: ГУМВД по Челябинской области

Авария произошла на трассе Челябинск-Москва утром 4 января.

В автобусе находилась хоккейная команда — 17 детей из Южноуральска, которые направлялись в Златоуст на соревнования. Сопровождал автобус патрульный экипаж ДПС ГИБДД отдела МВД России «Южноуральский».

«По предварительным данным, в 9:50 (7:50 мск) на 1776-м километре автодороги на полосу встречного движения выехал автомобиль Kia Ceed под управлением молодого человека 2000 года рождения. В целях избежания столкновения с автобусом инспектором ДПС было принято решение преградить дорогу легковой автомашине. В результате столкновения Kia и патрульного автомобиля УАЗ пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По информации Life Shot, водитель машины ДПС, спасший школьников от столкновения — 33-летний инспектор Ивана Н., сейчас он находится в больнице с переломом руки. Дети в результате инцидента не пострадали.

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