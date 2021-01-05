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09:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские взяточники накопили долгов на миллиарды рублей

Осужденные за коррупцию преступники накопили за 2020 год штрафов на сумму 31 миллиард рублей. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Там отметили, что с января по ноябрь 2020 года на исполнении у приставов было 8,5 тысячи производств по взысканию штрафов с коррупционеров на 34,5 миллиарда рублей. При этом к декабрю более двух тысяч дел было закрыто, российские взяточники погасили долги на 3,5 миллиарда рублей.

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Всего средний долг по штрафу на конец прошлого года составлял около пяти миллионов рублей, тремя годами ранее он немного превышал три миллиона рублей.

Сейчас приставы разыскивают более 600 осужденных коррупционеров, которые должны 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, разыскивается их имущество на общую сумму в 1,7 миллиарда рублей.

В декабре глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что с начала 2020 года в стране возбудили 15,2 тысячи уголовных дел по поводу коррупции. Это на четыре процента больше, чем год назад.

С 2011-го в суд передано более 90 тысяч уголовных дел. Бастрыкин назвал коррупцию транснациональной проблемой. Она снижает доверие граждан к власти, инвестиционную привлекательность страны и замедляет ее развитие, сказал он.

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