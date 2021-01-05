Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 24 246

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,1%) и Республике Алтай (0,2%).
В частности, за сутки были выявлены 3 649 заболевших в Санкт-Петербурге, 1 131 — в Московской области, 405 — в Нижегородской области, 392 — в Свердловской области, 390 — в Воронежской области.
В настоящее время в России продолжают лечение 562 210 человек.
Число выздоровевших после заражения коронавирусом россиян за сутки возросло на 22 632, до 2 662 668. Доля уже вылечившихся пациентов впервые с 3 октября превысила 81%.
В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 729 пациентов в Санкт-Петербурге, 1502 — в Московской области, 469 — в Нижегородской области, 400 — в Свердловской области, 375 — в Архангельской области.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 518 против 482 днем ранее, до 59 506. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,81%, следует из данных штаба.
В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 75 смертей, в Санкт-Петербурге — 73, в Московской области — 22, в Ростовской — 21, в Нижегородской и Свердловской — по 18.
Ситуация в Москве
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 4 842, до 833 412. Днем ранее в столице выявили 3 591 случай заражения.
За сутки в городе зарегистрировали 75 летальных исходов из-за коронавируса, общее число умерших с начала пандемии увеличилось до 11 582, следует из информации штаба.
Вылечились в Москве еще 6 752 человека, у которых ранее диагностировали коронавирус. Общее количество выздоровевших достигло 659 076, это 79,1% заразившихся в городе.
Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, сократилось в столице до 162 754.