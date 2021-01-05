16:41 (мск), источник: Московский комсомолец
Крупного китайского чиновника приговорили к смерти за коррупцию
В Китае приговорили к смертной казни
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Высшую меру наказания бывшему чиновнику вынес суд города Тяньцзинь. Его признали виновным в коррупции, получении взяток и двоеженстве, сообщает газета Global Times.
Ранее, в 2018 году, Сяоминь был исключен из партии за грубые нарушения партийной дисциплины и законодательства. В ходе процессе бывшего чиновника обвинили в участии в политических авантюрах, продвижении отдельных людей по служебной лестнице, препятствовании в проведении служебных проверок и инспекций.
Также Сяоминь получал дорогие подарки, в том числе крупные суммы, закатывал шикарные банкеты в дорогих ресторанах, присваивал общественное имущество и использовал служебное положение в личных целях.
Лай Сяоминь начинал карьеру в структуре Народного банка Китая (ЦБ). После 20 лет работы в ведомстве перешел на службу в госкомитет по контролю за банковской деятельностью, затем начал работать в компании China Huarong. Свой последний пост он занял в 2012 году.