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16:41 (мск), источник: Московский комсомолец

Крупного китайского чиновника приговорили к смерти за коррупцию

В Китае приговорили к смертной казни экс-секретаря комитета компартии КНР и председателя правления крупнейшей в КНР компании по управлению активами China Huarong Asset Management Co., Ltd Лая Сяоминя.

Источник: Reuters

Высшую меру наказания бывшему чиновнику вынес суд города Тяньцзинь. Его признали виновным в коррупции, получении взяток и двоеженстве, сообщает газета Global Times.

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Ранее, в 2018 году, Сяоминь был исключен из партии за грубые нарушения партийной дисциплины и законодательства. В ходе процессе бывшего чиновника обвинили в участии в политических авантюрах, продвижении отдельных людей по служебной лестнице, препятствовании в проведении служебных проверок и инспекций.

Также Сяоминь получал дорогие подарки, в том числе крупные суммы, закатывал шикарные банкеты в дорогих ресторанах, присваивал общественное имущество и использовал служебное положение в личных целях.

Лай Сяоминь начинал карьеру в структуре Народного банка Китая (ЦБ). После 20 лет работы в ведомстве перешел на службу в госкомитет по контролю за банковской деятельностью, затем начал работать в компании China Huarong. Свой последний пост он занял в 2012 году.

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