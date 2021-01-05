Фармацевт из Висконсина испортил сотни доз вакцины, чтобы «спасти» людей от мутации ДНК

Бранденбурга обвиняют в том, что он специально испортил 57 флаконов с 570 дозами вакцины американской компании Moderna. Препарат необходимо хранить при температуре -70°C. Зная это, фармацевт достал флаконы из холодильника и оставил их в комнате на двое суток.
Бранденбург рассказал следователям, что сделал это специально. По его словам, вакцины от Moderna и Pfizer/BioNTech небезопасны для людей. Фармацевт верит, что препараты, в основе которых лежит м-РНК, могут вызвать мутацию в ДНК человека, хотя медики считают, что это невозможно.
Бранденбурга арестовали в начале января — уже после того, как нескольким десяткам человек сделали прививки испорченным препаратом. Материальный ущерб из-за списанных доз составил от $8 000 до $11 000, отметили в полиции.
Сейчас специалисты Moderna проверяют, сохранила ли растаявшая вакцина свою эффективность. Считается, что без холодильника ее можно хранить не дольше 12 часов. Кроме того, под вопросом остаются последствия для здоровья привитых людей.
Бранденбурга обвиняют по двум статьям: о деятельности, создающей повышенную опасность и умышленном нанесении ущерба собственности. Ему грозит штраф до $25 тысяч и лишение свободы на срок до 10 лет.