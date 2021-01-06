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05:49 (мск), источник: Lenta.Ru

В США неизвестные пригрозили влететь в здание Конгресса

В эфир на частоте гражданской авиации США прорвался неизвестный и пригрозил устроить теракт. Об этом сообщает CBS News.

Авиадиспетчеры услышали голос человека, угрожавшего 6 января влететь на самолете в здание Конгресса США. Таким образом, утверждал злоумышленник, он отомстит за убитого иранского генерала Касема Сулеймани. Пока что отправитель этого сообщения не установлен.

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Утверждается, что правоохранительные органы считают эту угрозу невыполнимой. Тем не менее, подобное появление в эфире может быль потенциально опасным, так как преступник под видом диспетчера сможет передать пилотам неверные полетные команды.

6 января члены Конгресса должны утвердить победу Джо Байдена на выборах президента США.

Сулеймани погиб в иракском Багдаде 3 января 2020 года при ракетном обстреле со стороны США. Вместе с генералом были убиты несколько сопровождавших его офицеров и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Состоявшаяся операция получила название «Мученик Сулеймани».

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