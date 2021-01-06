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11:04 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 24 217 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 24 217, до 3 308 601.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее было выявлено 24 246 инфицированных. В относительном выражении рост числа заболевших третий день не превышает 0,7%.

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