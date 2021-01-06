12:12 (мск), источник: Lenta.Ru
Скорые в Лос-Анджелесе перестанут забирать больных с низким шансом выжить
Бригады скорых американского округа
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В частности, речь идет о тех пациентах, у которых остановилось сердце, нет признаков дыхания, движения, пульса или артериального давления, несмотря на попытки медиков реанимировать пациента на месте. Врачей округа также попросили экономить кислород и подавать его только тем пациентам, чей уровень насыщения крови кислородом опустился ниже 90 процентов.
Власти пошли на такой радикальный шаг
Ранее сообщалось, что в Калифорнии закончились места в моргах на фоне бушующего в штате коронавируса. В больницах штата в отделениях интенсивной терапии также практически не осталось свободных коек.