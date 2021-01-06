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12:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Скорые в Лос-Анджелесе перестанут забирать больных с низким шансом выжить

Бригады скорых американского округа Лос-Анджелес перестанут забирать в больницы людей с низким шансом выжить. Соответствующее распоряжение издало агентство экстренной медицинской помощи округа, передает издание Los Angeles Times.

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В частности, речь идет о тех пациентах, у которых остановилось сердце, нет признаков дыхания, движения, пульса или артериального давления, несмотря на попытки медиков реанимировать пациента на месте. Врачей округа также попросили экономить кислород и подавать его только тем пациентам, чей уровень насыщения крови кислородом опустился ниже 90 процентов.

Власти пошли на такой радикальный шаг из-за острой нехватки больничных коек, экипажей скорых и медицинских ресурсов. Сообщается, что из-за беспрецедентной нагрузки на систему здравоохранения пациенты могут проводить до восьми часов в машинах скорой, ожидая своей очереди на госпитализацию. При этом больницы стараются как можно быстрее выписать пациентов, чтобы освободить место для нуждающихся в неотложной помощи. Чиновники опасаются, что в ближайшие недели ситуация только ухудшится из-за всплеска заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии закончились места в моргах на фоне бушующего в штате коронавируса. В больницах штата в отделениях интенсивной терапии также практически не осталось свободных коек.

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