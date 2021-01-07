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11:20 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 23 541 заразившегося коронавирусом

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 23 541. Общее количество инфицированных достигло 3 332 142, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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Источник: Агентство «Москва»

В относительном выражении, по данным штаба, прирост новых случаев составляет 0,7%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 506 против 445 днем ранее, до 60 457. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,81%, следует из данных штаба.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом россиян за сутки возросло на 23 729, до 2 709 452. Число вылечившихся за сутки впервые превысило число выявленных случаев впервые с 31 декабря.

Доля уже выздоровевших, по данным штаба, возросла до 81,3% от общего количества заразившихся.

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