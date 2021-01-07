В России за сутки выявили 23 541 заразившегося коронавирусом

В относительном выражении, по данным штаба, прирост новых случаев составляет 0,7%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 506 против 445 днем ранее, до 60 457. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,81%, следует из данных штаба.
Число выздоровевших после заражения коронавирусом россиян за сутки возросло на 23 729, до 2 709 452. Число вылечившихся за сутки впервые превысило число выявленных случаев впервые с 31 декабря.
Доля уже выздоровевших, по данным штаба, возросла до 81,3% от общего количества заразившихся.