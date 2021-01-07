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12:31 (мск), источник: Ведомости

Эксперт рассказал о новой схеме телефонного мошенничества

Телефонные мошенники придумали новую схему: они звонят с незнакомых номеров и сбрасывают звонок, чтобы обойти системы идентификации и чтобы потенциальная жертва сама им перезвонила, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ведущего эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова.

Источник: Агентство «Москва»

Эксперт рассказал, что существуют системы автоматической фильтрации звонков. Они анализируют, когда произошел звонок, с какого номера, сколько длился, был ли номер телефона записан в телефоне пользователя системы и т. д. «После каждого звонка системы предлагают пользователю указать, есть ли у него подозрение на мошенничество. Если данный номер был зафиксирован как спам, то в будущем при входящем звонке на экране устройства отобразится предупреждение о том, что это спам», — добавил Голованов.

По данным системы Kaspersky Who Calls, в России 63% звонков с незнакомых номеров оказались спамом, 5,9% звонков вызвали подозрение на мошенничество. Эксперт отметил, что мошенники активно пользовались технологией подмены номера: чаще всего указывали телефоны финансовых организаций, госучреждений или юридических лиц.

Голованов добавил, что раньше такие системы не анализировали исходящие звонки, чем воспользовались мошенники. Аферисты звонят потенциальной жертве и сбрасывают, чтобы человек перезвонил им сам. Затем мошенники применяют традиционные методы социальной инженерии: представляются сотрудниками службы безопасности банка, пытаются узнать конфиденциальные данные или убедить перевести деньги на счета мошенников.

Эксперт рассказал, что во время звонков якобы из банка или службы мониторинга нужно просто сказать: «Спасибо, неинтересно», — и сбросить звонок, чтобы обезопасить себя.

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