После беспорядков в Вашингтоне возбудили 40 дел

По словам господина Шервина, у одного из протестующих была полуавтоматическая винтовка и «коктейль Молотова». Он добавил, что в Капитолии было совершено большое количество краж, материалы были украдены из нескольких офисов.
По мнению и.о. федерального прокурора, кража материалов может представлять опасность для национальной безопасности.
6 января сторонники господина Трампа прорвались в Капитолий в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков. В результате штурма погибли четыре человека, одного из них застрелили при попытке нападения.
После того, как сторонники покинули Капитолий, Конгресс утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах.