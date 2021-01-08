16:47 (мск), источник: Фонтанка
Под Петербургом рухнул легкомоторный самолет. В салоне были трое
Вскоре после взлета на аэродроме в Гостилицах с высоты около 200−300 метров упал легкомоторный самолет. По предварительным данным, трое мужчин погибли.
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Факт падения 47news подтвердил директор аэродрома Владимир Артикульный. Легкомоторный Piper Cherokee поднялся в небо примерно в половину третьего днем 8 января. В салоне был 35-летний командир и еще два мужчины. Через несколько минут после подъема в воздух на высоте до 300 метров самолет упал. Обломки нашли у деревни Ильино.
По предварительным данным, все трое погибли. На место выехали сотрудники СК на транспорте по СЗФО и МЧС.