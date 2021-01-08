22:06 (мск), источник: ТАСС
В районе Норильска сошла лавина
Инцидент произошел на территории горнолыжного комплекса «Гора отдельная». Под завалами могут находиться пять человек.
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ТАСС, 8 января. Лавина сошла под Норильском, под снегом могут находиться пять человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
«Лавина сошла около Норильска, под снегом, предварительно, [находятся] пять человек, включая двоих детей», — сказал собеседник агентства.
По данным МЧС, под лавину попали пять домов.
«В 20:30 мск поступило сообщение о том, что в районе горнолыжного комплекса “Гора отдельная” произошел сход снежной массы. В результате схода снежной массы засыпало пять домиков, в домиках находились люди, количество уточняется», — сказали в МЧС.
В ведомстве также добавили, что люди могут находиться в одном из домов, который попал под лавину. В МЧС также сообщили, что группировка спасателей, задействованная в поисковой операции, увеличена в пять раз.
На месте работают 200 человек и 18 единиц техники.
Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что в нем отдыхала семья с детьми. Он также подчеркнул, что существует угроза повторного схода лавины существует в районе ЧП. В связи с этим принимаются меры безопасности.
Как сообщили ТАСС в мэрии Норильска, на место ЧП направлены представители всех экстренных служб, технику для ликвидации схода выделила компания «Норникель».
В руководстве комплекса отметили, что лавина накрыла территорию в 300 кв. м.
«Лавина, три метра насыпало снега. Мы не знаем, сколько людей [находятся под снегом]. Зона поражения — 300 [квадратных] метров», — сообщил председатель правления компании, управляющей базой, Игорь Шаталов.
Горнолыжный комплекс «Гора Отдельная» находится на окраине Норильска. Он существует с 60-х годов прошлого века. На курорте оборудованы семь спусков, имеющих различную степень сложности. Протяженность самой длинной трассы составляет около 1 500 м при перепаде высот 300 м.