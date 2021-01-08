Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Банки ограничат снятие наличных К чему готовиться клиентам
Фоторепортажи
12«Высокая вода» в Венеции
22:06 (мск), источник: ТАСС

В районе Норильска сошла лавина

Инцидент произошел на территории горнолыжного комплекса «Гора отдельная». Под завалами могут находиться пять человек.

Источник: Reuters

ТАСС, 8 января. Лавина сошла под Норильском, под снегом могут находиться пять человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«Лавина сошла около Норильска, под снегом, предварительно, [находятся] пять человек, включая двоих детей», — сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, под лавину попали пять домов.

«В 20:30 мск поступило сообщение о том, что в районе горнолыжного комплекса “Гора отдельная” произошел сход снежной массы. В результате схода снежной массы засыпало пять домиков, в домиках находились люди, количество уточняется», — сказали в МЧС.

В ведомстве также добавили, что люди могут находиться в одном из домов, который попал под лавину. В МЧС также сообщили, что группировка спасателей, задействованная в поисковой операции, увеличена в пять раз.

На месте работают 200 человек и 18 единиц техники.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что в нем отдыхала семья с детьми. Он также подчеркнул, что существует угроза повторного схода лавины существует в районе ЧП. В связи с этим принимаются меры безопасности.

Как сообщили ТАСС в мэрии Норильска, на место ЧП направлены представители всех экстренных служб, технику для ликвидации схода выделила компания «Норникель».

В руководстве комплекса отметили, что лавина накрыла территорию в 300 кв. м.

«Лавина, три метра насыпало снега. Мы не знаем, сколько людей [находятся под снегом]. Зона поражения — 300 [квадратных] метров», — сообщил председатель правления компании, управляющей базой, Игорь Шаталов.

Горнолыжный комплекс «Гора Отдельная» находится на окраине Норильска. Он существует с 60-х годов прошлого века. На курорте оборудованы семь спусков, имеющих различную степень сложности. Протяженность самой длинной трассы составляет около 1 500 м при перепаде высот 300 м.

 Она предсказала, что в 2020 году по всему миру распространится тяжёлая болезнь, не поддающаяся известным методам лечения
Палач увидел вблизи лица декабристов и попросту упал в обморок
В ВОЗ подтвердили быстрое распространение нового штамма COVID-19
Трампа заподозрили в желании нанести ядерный удар
Четырехкратный чемпион ОИ призвал выгнать спортсменов из Госдумы
Среди арестованных за атаку на Капитолий оказался русскоязычный
Суд в Канзасе повторно приговорил Осипову к уже отбытому сроку
МВД будет аннулировать карты не прошедших техосмотр автомобилей
Горячие темы на Авто
Суп гороховый. 368
Трезвость -норма жизни 309
Дура в постели. 244
Прецизионное ферментирование. 214
Новости партнеров
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
Реакция Кремля на обещание Киева помешать опреснению воды в Крыму
В Центробанке рассказали о новой пенсионной системе
Три признака, что вы уже переболели короной
Популярные темы на «Детях»
Картинки. С Рождеством всех! 350
Новогодние каникулы Фроши. Тула. 313
В чужой тарелке вкуснее? 189
Фильм 5 баллов 117
Леди
Разведена и очень красива. С кем живет Дмитрий Шепелев Несмотря на семейный статус, Дмитрия Шепелева вряд ли можно назвать завидным женихом, ведь его сердце давно занято
Новости партнеров
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
Три признака, что вы уже переболели короной
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Что нужно делать, если вы увидели монету в ручке двери авто
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь