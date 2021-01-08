8 января, источник: РБК
Умер следователь по делу Листьева
Умер
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«Печальная весть. Скончался мой друг Петр Трибой, некогда — один из самых принципиальных следователей Генпрокуратуры, расследовавший многие громкие дела, в том числе убийство Владислава Листьева», — написал он.
Тележурналист Владислав Листьев был застрелен в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице в Москве 1 марта 1995 года. До сих пор это дело не раскрыто.
Журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель 1 марта 2020 года обратились к главам Следственного комитета и Генпрокуратуры Александру Бастрыкину и Игорю Краснову с требованием возобновить расследование дела. По их словам, они готовили три фильма к 25-летней годовщине его убийства и все пришли к «одинаковым» вопросам.
По словам журналистов, виновники смерти Листьева могут быть привлечены к ответственности — такой вывод они сделали после интервью с
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