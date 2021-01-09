Три человека остаются под завалами после схода лавины в Норильске

«У нас есть достоверные данные — отдыхал в это время только один домик, — сказал он. — Там есть вахта, они всех регистрируют, кто приезжает. Только в этом одном домике была семья из четверых человек, отдыхала».
По словам Инихова, в домике отдыхала семья с двумя детьми. Ранее из-под снега был извлечен 15-летний подросток, он находится в тяжелом состоянии. По словам Инихова, второму ребенку 1,5 года.
Волонтер отметил, что его группа из десяти человек первой приехала на место ЧП спустя 30 минут после схода лавины. Дорога была сильно засыпана снегом. «Первая, Вторая и Третья Горная <…> — вот эти три улицы находятся на горнолыжном склоне. <…> Всех домиков на Первой Горной и половины на Второй — их больше нет. Там тысячи квадратных метров снега», — добавил он. В данный момент, как отметил волонтер, на месте находятся порядка 200−300 человек, техника — как частная с прожекторами, так городская, представители МЧС.
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