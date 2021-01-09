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06:53 (мск), источник: ТАСС

Число погибших в результате схода лавины на горнолыжной базе в Норильске выросло до двух

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Спасатели обнаружили под снежной массой на горнолыжной базе в Норильске погибшего ребенка.

Источник: МЧС России Красноярского края

Об этом ТАСС сообщил участвующий в поисковой операции волонтер Максим Инихов.

«Да, только что было обнаружено еще одно тело — полуторагодовалого ребенка», — сказал он.

Ранее спасатели нашли тело мамы ребенка. Сейчас ведутся поиски отца мальчика. Старший сын был спасен из-под лавины и находится в больнице.

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