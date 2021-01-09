06:53 (мск), источник: ТАСС
Число погибших в результате схода лавины на горнолыжной базе в Норильске выросло до двух
МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Спасатели обнаружили под снежной массой на горнолыжной базе в Норильске погибшего ребенка.
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Об этом ТАСС сообщил участвующий в поисковой операции волонтер Максим Инихов.
«Да, только что было обнаружено еще одно тело — полуторагодовалого ребенка», — сказал он.
Ранее спасатели нашли тело мамы ребенка. Сейчас ведутся поиски отца мальчика. Старший сын был спасен
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