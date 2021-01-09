09:07 (мск), источник: Известия
Найдено тело пропавшего при сходе лавины в Норильске мужчины
Тело пропавшего при сходе лавины в Норильске мужчины найдено, сообщили в
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Таким образом, число жертв происшествия увеличилось до трех.
Лавина сошла в ночь на 9 января (вечером 8 января по Москве) на территории горнолыжной базы «Гора Отдельная». Под снегом оказались пять домиков. В ходе поисковых работ спасатели обнаружили тела 38-летней женщины и полуторагодовалого мальчика.
Сообщалось, что погибшими оказались жена и младший сын бизнесмена Владимира Попова, который занимается строительством и поставками отделочных материалов. Выживший подросток — его старший сын. Под снежными завалами оказалась вся семья из четырех человек.
По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Прокуратура Красноярского края в свою очередь начала проверку после схода лавины.