14:28 (мск), источник: Российская газета
Пассажирский Boeing упал в воду около Джакарты
Пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air с десятками людей упал в воду, найдены обломки и части тел. Об этом сообщает «Синьхуа».
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Ранее сообщалось, что диспетчеры потеряли связь с самолетом — он вылетел из столицы Индонезии Джакарты. Boeing 737−524 пропал с радаров по пути в Понтианак.
На борту лайнера находились 59 человек. Есть ли среди них россияне — пока неизвестно, сообщили в посольстве РФ.
Ранее сервис Flightradar24 сообщал, что самолет потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через 4 минуты после вылета.