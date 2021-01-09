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15:50 (мск), источник: РБК

Власти Индонезии объявили о крушении пропавшего самолета

По данным Минтранса Индонезии, самолет потерпел крушение в Яванском море. Россиян на борту погибшего Boeing не было, сообщило посольство России в Джакарте.

Источник: AFP 2020

Пропавший через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты лайнер индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air разбился в Яванском море. Об этом заявил в интервью порталу Detik министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади.

«Да, недалеко от острова Мале», — сказал министр, по словам которого его ведомство намерено провести пресс-конференцию, на которой будет оглашена информация о чрезвычайном происшествии.


О гибели самолета сообщило и посольство России в Индонезии, запросившее Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии о наличии на борту россиян.

«По полученной предварительной информации, соотечественников на борту самолёта не было. Уточняем сведения», — говорится в сообщении дипмиссии.

Ранее о гибели самолета Detik сообщил глава администрации архипелага Тысяча островов Джунаеди. В свою очередь CNN Indonesia со ссылкой на представителей полиции сообщило, что в районе пропажи самолета найдены различные обломки, а также части тел.

Один из рыбаков с острова Ланканг рассказал CNN Indonesia, что самолет взорвался в воздухе и он сам слышал взрыв в небе, а потом видел падающие в море горящие обломки.

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