15:50 (мск), источник: РБК
Власти Индонезии объявили о крушении пропавшего самолета
По данным Минтранса Индонезии, самолет потерпел крушение в Яванском море. Россиян на борту погибшего Boeing не было, сообщило посольство России в Джакарте.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Пропавший через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты лайнер индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air разбился в Яванском море. Об этом заявил в интервью порталу Detik министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади.
«Да, недалеко от острова Мале», — сказал министр, по словам которого его ведомство намерено провести
О гибели самолета сообщило и посольство России в Индонезии, запросившее Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии о наличии на борту россиян.
«По полученной предварительной информации, соотечественников на борту самолёта не было. Уточняем сведения», — говорится в сообщении дипмиссии.
Ранее о гибели самолета Detik сообщил глава администрации архипелага Тысяча островов Джунаеди. В свою очередь CNN Indonesia со ссылкой на представителей полиции сообщило, что в районе пропажи самолета найдены различные обломки, а также части тел.
Один из рыбаков с острова Ланканг рассказал CNN Indonesia, что самолет взорвался в воздухе и он сам слышал взрыв в небе, а потом видел падающие в море горящие обломки.