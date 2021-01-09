Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с крушением Boeing

«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета, потерпевшего крушение у побережья Явы. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших», ― говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Ранее в этот день министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади объявил о крушении пассажирского самолета Boeing 737−500 компании Sriwijaya Air. По его словам, в ведомстве организуют пресс-конференцию, в ходе которой будут представлены имеющиеся сведения о катастрофе.
Позднее СМИ сообщили, что Boeing 737−500 упал в воду недалеко от столицы Индонезии, а в предполагаемом месте крушения найдены обломки лайнера и части тел. В свою очередь, портал Delik проинформировал, что крушение произошло в Яванском море в районе острова Лаки. По словам очевидцев, самолет взорвался при падении.
Власти уточнили, что на борту находились 65 человек, включая семерых детей, троих младенцев и 12 членов экипажа.
Российское посольство сообщило, что, по предварительным данным, россиян на борту не было. Власти Индонезии уточняют информацию об иностранцах, которые могли находиться в самолете.