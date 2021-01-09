В Тюменской области назвали предварительную причину пожара в частном доме престарелых

«Пожар начался с бани и распространился на другие постройки. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем. Но рассматриваются и другие версии», — сказал источник. Он добавил, что на месте работают следователи и эксперты.
Как сообщает Главное управление МЧС по Тюменской области, пожар произошел в частном жилом доме на улице Трактовая в поселке Боровский. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытым огнем по всей площади горели три надворные постройки на общей площади более 150 кв. м. Как уточняется в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону, в результате пожара огнем повреждена комната на первом этаже жилого дома и надворные постройки на общей площади 200 кв. м.
Сейчас пожар полностью потушен. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что жертвами трагедии стали семь человек.
В течение года в России произошло несколько пожаров в частных домах престарелых и пансионах с гибелью людей. Так, 8 апреля 2020 года произошло возгорание в доме престарелых «Третий возраст» на 3-й Мякининской улице в Москве, где лечились, в том числе маломобильные граждане. Всего в результате пожара, площадь которого составила 300 кв. м, погибли пять человек, 16 пострадавших были госпитализированы.
Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе МЧС России, министерство предлагает законодательно закрепить лицензирование предоставления социальных услуг в частных домах престарелых. Соответствующие предложения направлены в адрес Министерства труда и социальной защиты РФ.