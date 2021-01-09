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9 января, источник: РБК

Врач папы римского умер от коронавируса

Фабрицио Соккорси, который был личным врачом папы римского Франциска, умер от онкологического заболевания, осложненного коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Vatican News.

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Источник: AP 2020

«78-летний Романо был госпитализирован в Джемелли с онкологической патологией. Смерть наступила от осложнений, связанных с COVID-19», — говорится в сообщении.

Как передает AFP, папа римский объявил, что планирует сделать прививку на следующей неделе. Кроме того, Франциск сказал, что считает вакцинацию от коронавируса «этическим долгом» каждого, а отказ от прививки назвал «самоубийством».

Соккорси родился 2 февраля 1942 года в Риме. В 1968 году он окончил университет Ла Сапиенца по специальности «медицина и хирургия». Он преподавал иммунологию в госпитальной медицинской школе Рима и региона Лацио. Был консультантом Управления здравоохранения и гигиены Ватикана и экспертом в медицинской консультации Конгрегации по делам святых. Папа римский Франциск выбрал его своим личным врачом в 2015 году.

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