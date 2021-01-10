00:24 (мск), источник: Lenta.Ru
Весь Пакистан остался без электричества
В Пакистане произошло масштабное отключение электричества. Об этом сообщает газета Dawn. В министерстве энергетики сообщили, что причиной отключения стала авария.
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По данным издания, без света остались все крупные города незадолго до полуночи 10 января. В частности, электроэнергии нет в таких крупных городах как Карачи, Исламабад, Лахор, Мултан и Касу.
Федеральный министр энергетики Омар Аюб написал в Twitter, что отключение произошло
В то же время официальный представитель министерства энергетики сообщил в Twitter, что причиной отключения электричества стала авария на электростанции Гудду. В Сангджани и Мардане энергоснабжение уже восстановлено.