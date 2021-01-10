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06:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил столб пепла высотой почти 2 км

Северокурильский вулкан Эбеко на острове Парамушир выбросил пепел на высоту до 1,8 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

«Согласно визуальным данным вулканологов Северо-Курильска, извержение подняло пепел на высоту до 1,8 км над уровнем моря. Облако пепла движется на северо-восток от вулкана», — указано в сообщении об инциденте на сайте KVERT. В нем указано, что облако пепла отлетело на 5 км от вулкана.

Группа реагирования предупредила, что выбросы высотой до 6 км могут случиться с любое время, а вулканическая активность может создать помехи аэропорту Северо-Курильска и низколетящим самолетам.

Вулкан Эбеко извергается с октября 2016 года. Извержения вулкана представляют собой периодические выборы пепла из кратера.

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