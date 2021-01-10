Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 8 январяВыпуск первого гражданского календаря в России, начало Ржевской битвы и другие события этого дня
Фоторепортажи
20Линия времени: чем удивляет Чукотка
08:50 (мск), источник: РБК

На месте крушения Boeing в Индонезии обнаружили обломки и части тел

Спасатели в районе места крушения пассажирского самолета Boeing 737−524 в Яванском море обнаружили металлические обломки, части человеческих тел и одежду. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальных лиц. Поисковые работы продолжаются.

Как заявил глава Национального поисково-спасательного агентства Багус Пурухито, эти находки были обнаружены между островами Ланканг и Лаки, которые входят в архипелаг Серибу.

«Мы уверены, что именно здесь разбился самолет», — сказал главный маршал индонезийской авиации Хади Тьяджанто. По его словам, авиация получила отчеты от группы водолазов, в которых утверждалось, что видимость в воде хорошая и ясная, что позволяет обнаружить некоторые части самолета.

Министр транспорта Индонезии Буди Кария Сумади заявил, что на поиски рухнувшего самолета после определения места его крушения направлены все силы.

Читайте также
Власти Индонезии объявили о крушении пропавшего самолета

Представитель Военно-морских сил Индонезии сообщил, что спасатели обнаружили обломки фюзеляжа, раскрашенного в цвета авиакомпании, которой принадлежал лайнер, электропроводку и шасси. Он уточнил, что в ближайшее время все это будет доставлено на берег.

Лайнер авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение в Яванском море недалеко от острова Мале накануне, 9 января. Самолет выполнял рейс из Джакарты в город Понтианак на острове Калимантан. Лайнер пропал с радаров спустя несколько минут после вылета из столичного аэропорта. Самолет после взлета успел подняться на высоту более 3 км, однако затем менее чем за минуту опустился практически до уровня моря и исчез с экранов радаров, сообщил портал Flightradar24. По его данным, рейс выполнял самолет, совершивший свой первый полет в 1994 году.

По данным министра транспорта Индонезии, на борту находились 62 человека: 50 пассажиров и 12 членов экипажа. По предварительным данным, все находящиеся в самолете погибли.

Как сообщили в посольстве России в Индонезии, на борту самолета россиян не было. Посольство ссылается на данные Национального агентства по поиску и спасению Индонезии.

 Последствия беспорядков в Конгрессе для Трампа. Главное
Число погибших при сходе лавины в Норильске выросло до трех
В России вступили в силу новые правила оборота наличных денег
Весь Пакистан остался без электричества
Не менее 11 человек погибли на острове Ява после схода оползня
Несколько стран изменили правила въезда из-за коронавируса
В США задержан штурмовавший Капитолий «викинг»
Илон Маск решил распродать все имущество ради заселения Марса
Новости партнеров
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Когда и кому придут новые «путинские» выплаты
Солдат Азербайджана накрыл собой гранату, спасая взвод - видео
Хирург объяснил появление «шрама» на шее Путина
Авто
Совсем скоро начнется первая большая распродажа года На AliExpress, кажется, есть все. Выбрать из множества товаров что-то одно — сложно. Авто Mail.ru представляет подборку товаров, которые и детей научат правилам движения, и водителя в дороге поддержат
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Топ-20 товаров до 1 тысячи рублей на последней распродаже года
Как облагородить кухню, если нет денег
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Дети
Сын Валерии оставил жену с грудным ребенком, улетев на отдых Супруга встала на его защиту
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь