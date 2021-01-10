Не менее 11 человек погибли на острове Ява в результате схода оползня

По словам представителя ведомства Радитьи Джати, два схода оползня произошли 9 января в 16:00 (09:00 по Гринвичу) и 19:30 в деревне Чиханджуанг на Западной Яве примерно в 150 км (95 миль) к юго-востоку от столицы Индонезии — Джакарты.
«Первый оползень был вызван сильными дождями и неустойчивым состоянием почвы. Следующий оползень произошел, когда офицеры все еще эвакуировали жертв из первой зоны оползня», — сообщил представитель ведомства.
В настоящее время выясняется точное количество пострадавших в результате стихийного бедствия. Отмечается, что поисково-спасательные работы могут быть затруднены из-за сильных дождей.
Минувшей осенью президент Индонезии Джоко Видодо предупредил, что из-за природного феномена Ла-Нинья в стране могут возникнуть наводнения и оползни, что может сказаться на сельскохозяйственном производстве страны, отмечает Reuters.