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08:57 (мск), источник: РБК

Не менее 11 человек погибли на острове Ява в результате схода оползня

Не менее 11 человек погибли, еще 18 пострадали в результате схода оползня на острове Ява. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Национального агентства Индонезии по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Источник: AP 2020

По словам представителя ведомства Радитьи Джати, два схода оползня произошли 9 января в 16:00 (09:00 по Гринвичу) и 19:30 в деревне Чиханджуанг на Западной Яве примерно в 150 км (95 миль) к юго-востоку от столицы Индонезии — Джакарты.

«Первый оползень был вызван сильными дождями и неустойчивым состоянием почвы. Следующий оползень произошел, когда офицеры все еще эвакуировали жертв из первой зоны оползня», — сообщил представитель ведомства.

В настоящее время выясняется точное количество пострадавших в результате стихийного бедствия. Отмечается, что поисково-спасательные работы могут быть затруднены из-за сильных дождей.

Минувшей осенью президент Индонезии Джоко Видодо предупредил, что из-за природного феномена Ла-Нинья в стране могут возникнуть наводнения и оползни, что может сказаться на сельскохозяйственном производстве страны, отмечает Reuters.

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