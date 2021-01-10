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11:36 (мск), источник: ТАСС

В России впервые с 18 ноября выявили менее 23 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 22 851. Общее количество инфицированных достигло 3 401 954, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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Источник: РИА "Новости"

Впервые с 18 ноября число новых выявленных случаев оказалось ниже 23 тысяч. В относительном выражении прирост, согласно данным штаба, два дня не превышает 0,7%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,1%), Еврейской АО (0,3%).

В частности, за сутки было выявлено 3 010 новых случаев заражения в Санкт-Петербурге, 1 292 — в Московской области, 472 — в Нижегородской области, 390 — в Воронежской области, 389 — в Ростовской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 561 228 человек.

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Число выздоровевших и умерших

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 24 080. Всего уже вылечились 2 778 889 человек.

Количество выписанных пациентов за сутки, согласно данным штаба, два дня подряд превышает число новых случаев заражения. Доля выздоровевших выросла до 81,7% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 2 684 пациента в Санкт-Петербурге, 1 399 — в Московской области, 500 — в Красноярском крае, 453 — в Нижегородской области, 392 — в Свердловской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 456 против 470 днем ранее. Всего от инфекции умерли 61 837 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,82%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 50 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 20 — в Московской области, по 18 — в Нижегородской и Свердловской областях, 16 — в Краснодарском крае, 15 — в Красноярском крае.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 4 216. Всего в столице с начала пандемии выявили 857 568 инфицированных. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,5%.

За сутки в Москве умерли от инфекции 77 пациентов.

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