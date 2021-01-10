В Индии семь штатов подтвердили вспышку птичьего гриппа

16:47 (мск), источник: ТАСС
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8 января местные власти сообщили о том, что вирус птичьего гриппа H5N8 обнаружен у погибших птиц в четырех штатах —
Сотрудники ветеринарной службы занимаются обследованием птичьих рынков, парков и водоемов, где водятся пернатые. По данным местных властей, по меньшей мере 24 вороны были найдены мертвыми в одном из парков на юге Дели, их тушки отправлены на обследование в лаборатории.
В штате Чхаттисгарх несколько кур и диких птиц умерли за последние два дня. Власти штата сформировали группу быстрого реагирования для расследования инцидента, проводятся лабораторные исследования. Штат Пенджаб объявил о полном запрете до 15 января ввоза живых птиц, в том числе домашней птицы, а также необработанного мяса птицы. Около 900 цыплят погибли на птицефабрике в округе Парбхани в штате Махараштра. Национальный институт болезней животных проводит анализ образцов тканей умерших птиц.
Пока птичий грипп в основном обнаружен у диких или перелетных птиц, официально подтвержденных случаев гибели домашней птицы гораздо меньше. Но, как сообщает в воскресенье газета The Economic Times, на новостях о вспышке этой инфекции в индийской столице на оптовом рынке цены на курятину за минувшие сутки упали на 30%, а на яйцо — на 14%.
Как в свою очередь отмечает в воскресенье информационное агентство IANS, в ряде районов севера страны за последние