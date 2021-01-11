В России за сутки выявили 23 315 случаев заражения коронавирусом

В относительном выражении, по данным штаба, прирост новых случаев третий день не превышает 0,7%.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,2%), Магаданской области, Костромской области, Еврейской АО (0,3%), Ямало-Ненецком АО, Ненецком АО, Кемеровской области (0,4%).
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 3 004 в Санкт-Петербурге, 1 315 — в Московской области, 474 — в Нижегородской области, 392 — в Воронежской области, 390 — в Ростовской области.
В настоящее время в России болеет 562 321 человек.
Число выписанных после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 21 786. Всего уже вылечились 2 800 675 человек. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 81,8% от общего числа заразившихся. На таком уровне она была в конце сентября 2020 года.
В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 873 пациента в Санкт-Петербурге, 1 423 — в Московской области, 450 — в Красноярском крае, 426 — в Нижегородской области, 390 — в Свердловской области.
Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 436 против 456 днем ранее, это минимум зафиксированных смертей от коронавируса за сутки с 30 ноября 2020 года. Всего от инфекции умерли 62 273 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,82%, следует из данных штаба.
В частности, за сутки было зарегистрировано 42 летальных исхода в Санкт-Петербурге, 19 — в Московской области, 17 — в Свердловской области, 15 — в Краснодарском крае, 13 — в Тульской области.
В Москве число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 4 646 за сутки. Всего в столице с начала пандемии выявили 862 214 инфицированных. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,5%.
За сутки в Москве умерли от инфекции 75 пациентов, всего в столице зарегистрировано 12 025 летальных исходов.
В столице были выписаны по выздоровлению 6 684 пациента за сутки. За все время выздоровели 701 790 человек. В настоящее время продолжают лечение 148 399 человек.