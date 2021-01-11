Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С января расплатиться наличными станет сложнее Что ждет покупателей и бизнес
Фоторепортажи
30Лучшие снимки фотоагентств 2020
12В Нэшвилле взорвался автомобиль
11:21 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 23 315 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 23 315. Общее количество инфицированных достигло 3 425 269, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
11:45 (мск)Эксперты считают новогоднюю стабилизацию заболеваемости COVID-19 временной
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

В относительном выражении, по данным штаба, прирост новых случаев третий день не превышает 0,7%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,2%), Магаданской области, Костромской области, Еврейской АО (0,3%), Ямало-Ненецком АО, Ненецком АО, Кемеровской области (0,4%).

Читайте также
В России выявлен первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 3 004 в Санкт-Петербурге, 1 315 — в Московской области, 474 — в Нижегородской области, 392 — в Воронежской области, 390 — в Ростовской области.

В настоящее время в России болеет 562 321 человек.

Количество выздоровевших и умерших

Число выписанных после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 21 786. Всего уже вылечились 2 800 675 человек. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 81,8% от общего числа заразившихся. На таком уровне она была в конце сентября 2020 года.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 873 пациента в Санкт-Петербурге, 1 423 — в Московской области, 450 — в Красноярском крае, 426 — в Нижегородской области, 390 — в Свердловской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 436 против 456 днем ранее, это минимум зафиксированных смертей от коронавируса за сутки с 30 ноября 2020 года. Всего от инфекции умерли 62 273 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,82%, следует из данных штаба.

Читайте также
Вирусолог оценил угрозу третьей волны COVID-19 для России

В частности, за сутки было зарегистрировано 42 летальных исхода в Санкт-Петербурге, 19 — в Московской области, 17 — в Свердловской области, 15 — в Краснодарском крае, 13 — в Тульской области.

Ситуация в Москве

В Москве число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 4 646 за сутки. Всего в столице с начала пандемии выявили 862 214 инфицированных. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,5%.

За сутки в Москве умерли от инфекции 75 пациентов, всего в столице зарегистрировано 12 025 летальных исходов.

В столице были выписаны по выздоровлению 6 684 пациента за сутки. За все время выздоровели 701 790 человек. В настоящее время продолжают лечение 148 399 человек.

 Она предсказала, что в 2020 году по всему миру распространится тяжёлая болезнь, не поддающаяся известным методам лечения
Палач увидел вблизи лица декабристов и попросту упал в обморок
В России появится новое требование к сигаретам
Россиянам объяснили значение новых правил контроля за наличными
Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе в феврале
Эксперт раскрыл, зачем мошенники бесплатно раздают сим-карты
В Швеции испугались газовой войны из-за «Северного потока-2»
Эксперты прогнозируют резкий рост цен на бензин в России
Новости партнеров
"Конечно, это риск": Черданцев о назначении Овчинникова
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Солдат Азербайджана накрыл собой гранату, спасая взвод - видео
Хирург объяснил появление «шрама» на шее Путина
Кино
Софью Эрнст посыпали гвоздями вместо снега во время спектакля Как сообщается, актриса не пострадала
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Скандинавский дизайн квартиры: находки по суперценам
С чем идти в гости: подарки для дома, которые всегда нужны
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Популярные темы на «Детях»
Болталка про домашнюю библиотеку. 243
Фиговая я свекровь, да и теща (потенциальная) тоже. И мне не стыдно 211
Смесь или грудь? 182
Проблемы с чтением (?) 147
Леди
Наташа Королева и Тарзан снялись в чувственном клипе Съемки проходили на Занзибаре
Новости партнеров
Гарантия антител: сколько будет работать вакцина от Covid-19
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
Все о вакцине против COVID-19: рассказывают врачи
Сотни тысяч новоселов: зачем нужна льготная ипотека
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь