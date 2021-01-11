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17:28 (мск), источник: РБК

Суд в Швеции осудил на десять лет покушавшегося на блогера из Чечни

Власти скандинавской страны изначально говорили, что нападение совершили граждане России. Их имена до сих пор не разглашаются.

Суд в Швеции приговорил к тюремному заключению гражданина России, который был признан виновным в покушении на блогера Тумсо Абдурахманова, известного критическими высказываниями в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.

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Как сообщает агентство Reuters, непосредственный исполнитель покушения, который 26 февраля прошлого года напал на Абдурахманова в его квартире в городе Евле к северу от Стокгольма, получил десять лет лишения свободы. К восьми годам тюремного заключения приговорили женщину, которая открыла преступнику дверь и, как установил суд, была соучастницей покушения.

В соответствии со шведскими законами имена осужденных не называются.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу посольства России в Швеции.

В сообщении Reuters указано, что в постановлении суда говорится о высылке осужденных из Швеции. Как сообщает агентство, это, вероятно, произойдет после отбытия ими тюремного срока.

В марте прошлого года шведские власти сообщили о задержании 29-летнего мужчины и 30-летней женщины по подозрению в нападении на Абдурахманова. Тогда указывалось, что проникший в квартиру мужчина напал с молотком на блогера, однако Абдурахманову удалось обезоружить преступника.

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В ноябре прошлого года издание «Кавказ. Реалии» (российский Минюст включил его в перечень СМИ-иноагентов) сообщало о том, что непосредственным исполнителем нападения был Руслан Мамаев, который на суде утверждал, что изначально у него была задача следить за Абдурахмановым. Блогер говорил, что в ходе судебного заседания Мамаев признался, что ему было обещано €50 тыс. за убийство. Абдурахманов также рассчитывал, что в соответствии со шведским законодательством напавший на него получит пожизненное заключение, а соучастница — 15 лет тюрьмы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в феврале прошлого года заявил, что в Кремле сожалеют о нападении на Абдурахманова, который является гражданином России. При этом он особо отметил, что не видит связи между событиями в Швеции и критикой блогером главы Чечни.

Абдурахманов, который покинул Россию несколько лет назад, в интервью «Радио Свобода» (также внесено в список СМИ-иноагентов) в июле прошлого года заявил, что выступает за независимость Чечни, и назвал себя врагом Кадырова, а также сообщил, что кровную месть ему объявил глава чеченского парламента Магомед Даудов.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов в марте 2019 года опроверг информацию о кровной мести, предположив, что при переводе с чеченского кто-то исказил суть выступления Даудова. В Кремле, комментируя ситуацию, напомнили об отсутствии в правовом поле понятия кровной мести.

Артем Филипенок

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