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17:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобороны подтвердило гибель четырех военных в ДТП в Подмосковье

Четверо военнослужащих погибли в результате ДТП с грузовиком и военной автоколонной на 28-м км Новорижского шоссе, сообщили в Минобороны. По данным ГУ МВД по Московской области, в аварии пострадали 15 человек. В то же время источник «РИА Новости» сообщил о 24 пострадавших. Водитель самосвала задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник: Агентство «Москва»

«По предварительным данным, водитель гражданского большегрузного автомобиля, следовавшего в попутном направлении, не справился с управлением и въехал в один из автобусов ПАЗ воинской автоколонны, перевозивших личный состав. В результате столкновения четверо военнослужащих погибли. Ряд военнослужащих, получивших травмы, доставлены в лечебное учреждение», — сообщили в Минобороны.

Водителя грузовика проверят на наличие алкоголя в крови. «В настоящее время водитель самосвала задержан. Его проверят на то, был ли он в состоянии опьянения в момент автоаварии, а также имел ли он все необходимые документы для управления автомобилем. Кроме этого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту инцидента», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее сообщалось, что в колонну машин 147-й автобазы Генерального штаба Минобороны, которая обеспечивает штаб транспортом, на Новорижском шоссе врезался самосвал. По предварительным данным, водитель самосвала не справился с управлением, что и привело к ДТП.

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