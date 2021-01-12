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07:02 (мск), источник: Daily Storm

При пожаре в многоэтажке Екатеринбурга погибли семь взрослых и семилетний ребенок

Пожар начался на втором этаже девятиэтажного жилого дома в ночь на 12 января.

Источник: Reuters

«Пожарные незамедлительно приступили к эвакуации жильцов. Из горящей квартиры огнеборцы вынесли на руках пять человек, из них одного ребенка и передали их медикам», — уточнили в региональном главке МЧС.

«Предварительно, погибли восемь человек, в том числе один ребенок», — сообщили порталу «Е1» в экстренных службах. По его данным, ребенку было семь лет, он скончался в машине скорой помощи.

По предварительным данным, в квартире, где произошел пожар, скончался один человек, еще двое умерли на лестничной клетке. Остальные пять погибших — жители верхних этажей, они надышались угарным газом.

В региональном главке МЧС отметили, что на момент прибытия пожарных горела квартира на втором этаже, а в подъезде было сильное задымление. Спасатели незамедлительно начали эвакуировать жильцов. Всего эвакуировали 90 человек. В тушении пожара задействовали девять единиц спецтехники, 30 человек личного состава.

Одна из жительниц многоэтажки, заблокированная с ребенком в квартире на девятом этаже, просила о помощи, публикуя посты в Twitter. Несколько сообщений подряд она опубликовала в 03:00. В постах она написала, что дом горит и попросила вызвать пожарных. «Девятый этаж, умираем. Квартира снизу горит, задыхаемся. Я с ребенком взаперти», — написала она. Удалось ли спасти женщину и ее ребенка, пока неизвестно.

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