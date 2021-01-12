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07:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа возможная причина смертельного пожара в российской многоэтажке

Помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова назвала возможную причину смертельного пожара в многоэтажном доме в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: ГУ МЧС по Свердловской области

Канатова рассказала, что горение в девятиэтажке могло возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем. Она отметила, что очаг пожара расположен в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Помощник прокурора добавила, что, по предварительным данным, в квартире использовались горелки и было обнаружено много окурков от табачных изделий.

При этом она подчеркнула, что на данный момент рассматриваются и другие версии. Точная причина, по словам Канатовой, будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Отмечается, что следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ранее сообщалось, что при пожаре в Екатеринбурге погибли восемь человек. Пожар начался на втором этаже жилого дома в ночь на 12 января в микрорайоне ЖБИ. По предварительным данным, в квартире, где произошло возгорание, умер один человек, еще двое погибли на лестничной клетке. Остальные пять погибших — жители верхних этажей, они отравились продуктами горения. Уточняется, что среди погибших есть семилетний ребенок, он скончался уже в машине скорой помощи.

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