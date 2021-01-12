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07:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Просившая о помощи в Twitter во время пожара жительница Екатеринбурга погибла

Россиянка, просившая о помощи в соцсети Twitter во время пожара в многоэтажном доме в Екатеринбурге, а также ее дочка погибли. Об этом сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых, передает РИА Новости.

Как сообщил Горелых, девочка Вера 2013 года рождения умерла по дороге в больницу. «К сожалению, погибла и ее мама по имени Наталья, 1982 года рождения», — добавил он.

Во время пожара жительница Екатеринбурга звала на помощь через Twitter. «Помогите. Горим. Вызовите пожарных. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся. Девятый этаж, умираем», — успела написать она.

Пожар начался на втором этаже девятиэтажного жилого дома в ночь на 12 января в микрорайоне ЖБИ. В результате погибли восемь человек. По предварительным данным, в квартире, где произошло возгорание, умер один человек, еще двое погибли на лестничной клетке. Остальные пять погибших — жители верхних этажей, они отравились продуктами горения.

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