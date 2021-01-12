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09:04 (мск), источник: ТАСС

На Алтае осудили членов преступной группы за вымогательства и похищения военных

БАРНАУЛ, 12 января. /ТАСС/. Более 10 участников преступной группы приговорены в Алтайском крае к длительным срокам лишения свободы за преступления против военнослужащих-контрактников, сообщили ТАСС в пресс-центре регионального следственного управления СК РФ во вторник.

«В суде установлено, что 11 жителей Алейска причастны к 37 эпизодам преступлений против военнослужащих контрактной службы войсковой части. Речь идет о мошенничествах, грабежах, вымогательстве, похищениях людей. Мужчины, которые сами не были военными, угрожали военнослужащим насилием и требовали деньги — суммы всегда были разные, от 2,5 до 120 тыс. рублей. В ряде случаев злоумышленники похищали военных и избивали их. Следствие доказало, что от их действий пострадали более 30 человек», — сказали в пресс-центре.

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Там отметили, что в разные годы мужчины совершали преступления в разном составе группы. Задержали их только в 2015 году, после того как один из военнослужащих обратился с заявлением в правоохранительные органы. Все остальные преступления были выявлены в ходе расследования.

В суде дело рассматривалось три года. В результате все 11 человек признаны виновными по ст. 126 УК РФ («Похищение человека»), ст. 161 УК РФ («Грабеж»), ст. 163 УК РФ («Вымогательство»), ст. 179 УК РФ («Принуждение к совершению сделки»), ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Руководитель преступной группы получил 12 лет лишения свободы, остальные фигуранты дела — от 2,5 до 12 лет лишения свободы.

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