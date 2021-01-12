Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 января оплачивать работу будут по-новому Что ждет сотрудников
Фоторепортажи
61Названы победители конкурса Nature Photographer Awards
12Скончался модельер Пьер Карден
11:06 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 22 934 случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 22 934. Общее количество инфицированных достигло 3 448 203, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, четыре дня не превышает 0,7%.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
11:47 (мск)В Подмосковье студентам продлили удаленку до 6 февраля
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком АО (0,1%), Алтайском крае, Республике Тыва (0,2%), Магаданской области (0,3%).

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 442 в Нижегородской области, 394 — в Ростовской области, 391 — в Воронежской области, 361 — в Свердловской области, 315 — в Красноярском крае.

В настоящее время в России болеют 559 969 человек.

Число выздоровлений и смертей

Число выздоровевших после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 24 755. Всего уже вылечились 2 825 430 человек.

Количество выписанных, согласно данным штаба, превысило за сутки число новых случаев заражения. Доля выздоровевших выросла до 81,9%, на таком уровне она была в конце сентября прошлого года.

В частности, за сутки выписали 550 выздоровевших в Красноярском крае, 447 — в Челябинской области, по 473 — в Ростовской и Нижегородской, 409 — в Хабаровском крае.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 531 против 436 днем ранее. Всего от инфекции умерли 62 804 пациента.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,82%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 26 летальных исходов в Ростовской области, 18 — в Свердловской области, по 17 — в Нижегородской области и Красноярском крае, 16 — в Краснодарском крае.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве составило 5 001 за сутки. Всего в столице с начала пандемии выявили 867 215 инфицированных. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,6%.

За сутки в Москве умерли от инфекции 72 пациента, всего зарегистрировали 12 097 летальных исходов.

По выздоровлению были выписаны в столице 6 778 пациентов за сутки. За все время выздоровели 708 568 человек. В настоящее время продолжают лечение 146 550 человек.

 Она предсказала, что в 2020 году по всему миру распространится тяжёлая болезнь, не поддающаяся известным методам лечения
Палач увидел вблизи лица декабристов и попросту упал в обморок
Россия получила приглашение на инаугурацию Байдена
Россиян ожидают «иссиня-черные» морозы
Над Камчаткой взорвался метеорит мощностью в 5 килотонн
Ученые назвали новую версию происхождения коронавируса
Трамп объявил о режиме ЧС и направил Вашингтону помощь
Семь новых департаментов появятся в правительстве России
Мальта раскрыла новых обладателей «золотых паспортов»
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
"Конечно, это риск": Черданцев о назначении Овчинникова
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Авто
Renault назовет новые электрокары в честь классических моделей Французская компания может отдать дань уважения прошлому
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Россиян возмутила новая мера, которая будет введена в 2021 году
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
Популярные темы на «Детях»
Учитель обзывает детей, которые ходят не в деловом стиле 177
Нужно универсальное имя. Помогите) 142
А что бы вы подумали, если бы ровно год назад... 69
Еще о подарках. Спрошу про подарки мужа жене 57
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь