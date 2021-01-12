В России за сутки выявили 22 934 случая заражения коронавирусом

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком АО (0,1%), Алтайском крае, Республике Тыва (0,2%), Магаданской области (0,3%).
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 442 в Нижегородской области, 394 — в Ростовской области, 391 — в Воронежской области, 361 — в Свердловской области, 315 — в Красноярском крае.
В настоящее время в России болеют 559 969 человек.
Число выздоровлений и смертей
Число выздоровевших после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 24 755. Всего уже вылечились 2 825 430 человек.
Количество выписанных, согласно данным штаба, превысило за сутки число новых случаев заражения. Доля выздоровевших выросла до 81,9%, на таком уровне она была в конце сентября прошлого года.
В частности, за сутки выписали 550 выздоровевших в Красноярском крае, 447 — в Челябинской области, по 473 — в Ростовской и Нижегородской, 409 — в Хабаровском крае.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 531 против 436 днем ранее. Всего от инфекции умерли 62 804 пациента.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,82%, следует из данных штаба.
В частности, за сутки было зарегистрировано 26 летальных исходов в Ростовской области, 18 — в Свердловской области, по 17 — в Нижегородской области и Красноярском крае, 16 — в Краснодарском крае.
Ситуация с коронавирусом в Москве
Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве составило 5 001 за сутки. Всего в столице с начала пандемии выявили 867 215 инфицированных. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,6%.
За сутки в Москве умерли от инфекции 72 пациента, всего зарегистрировали 12 097 летальных исходов.
По выздоровлению были выписаны в столице 6 778 пациентов за сутки. За все время выздоровели 708 568 человек. В настоящее время продолжают лечение 146 550 человек.