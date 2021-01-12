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13:45 (мск), источник: Коммерсантъ

В России выявили случаи мошенничества с продажей вакцин от COVID-19

Лига безопасного интернета зафиксировала случаи мошенничества в сети, связанные с продажей вакцин против коронавируса, сообщила директор лиги, член Общественной палаты Екатерина Мизулина.

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Источник: РИА "Новости"

«С начала года обнаружено 1112 фейков о вакцине. Также зафиксирован ряд фактов мошенничества, в том числе связанных с продажей неких вакцин, включая иностранные, а также поддельных справок об отсутствии коронавируса», — сказала госпожа Мизулина ТАСС.

Она уточнила, что интернет-платформы самостоятельно блокируют многие объявления мошенников.

По ее словам, в праздники массово фиксировались случаи мошенничества с продажей поддельных справок об эпидокружении и отсутствии COVID-19. В соцсетях и поисковых системах обнаружено более 560 подобных объявлений.

Вакцинация в России началась в середине декабря 2020 года препаратом «Спутник V» центра имени Гамалеи. Прививку можно сделать бесплатно. Также в России зарегистрирована вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». В мире прививки делают препаратами Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Ранее Лига безопасного интернета назвала фейки года. Самым популярным фейком стали сообщения о дезинфекции с вертолетов, о чипах Билла Гейтса в вакцине от коронавируса и приписываемое Леониду Рошалю заявление об эффективности в борьбе с COVID-19 употребления чеснока натощак.

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