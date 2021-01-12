Суд в Перу признал Гейтса, Сороса и Рокфеллера «создателями» пандемии COVID-19

Авторами неоднозначного постановления стали судьи Тито Гальегос, Луис Легия и Тони Чангарай. Они пояснили, что пандемия коронавируса оказалась форс-мажором, так как никто, кроме названных ими «организаторов» пандемии, не мог предсказать её последствий.
«Уголовный процесс был парализован из-за созданной криминальными элитами пандемии COVID-19, которая парализовала деятельность почти во всех странах… Ни одно мировое правительство, физические и юридические лица, ни защита обвиняемых не могут утверждать, что эту пандемию можно назвать “предсказуемой”, за исключением создателей нового мирового порядка, таких как Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллер и т. д., которые управляли ею. Они продолжают управлять ею в условиях крайней секретности и в глобальных корпорациях с прицелом на проект 2030 года», — приводит текст постановление издание Pasión por el Derecho.
Представители ведомства, которое отвечает за контроль над работой судей в Перу, уже заявили, что в отношении авторов постановления начата проверка. Издание RPP указывает, что по результатам проверки будет принято решение о наличии или отсутствии нарушений в действиях коллегии.
В начале 2020 года на фоне пандемии в Сети распространились теории заговора, связанные с распространением COVID-19. По одной из версий, некие мировые силы (среди которых упоминались Билл Гейтс, ЦРУ и власти Китая) специально вывели в лаборатории коронавирус и распространили его, чтобы посадить жителей планеты по домам, облучить их 5G, а потом чипировать.
В России такую точку зрения транслировали режиссёр Никита Михалков, передача которого собирает миллионы просмотров на YouTube, а также ведущая Виктория Боня, у которой несколько миллионов подписчиков в Instagram.
Сам Гейтс впоследствии заявлял, что подобные теории «трудно отрицать», поскольку они «слишком нелепы». Тем временем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что вирус не создавали искусственно — в организации придерживаются мнения, что инфекция передалась человеку от летучих мышей.