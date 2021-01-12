Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С января расплатиться наличными станет сложнее Что ждет покупателей и бизнес
Фоторепортажи
12Скончался модельер Пьер Карден
12Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса
14:53 (мск), источник: Секрет Фирмы

Суд в Перу признал Гейтса, Сороса и Рокфеллера «создателями» пандемии COVID-19

Перуанские судьи заявили, что пандемию коронавируса организовали «авторы нового мирового порядка», в том числе основатель Microsoft Билл Гейтс, инвестбанкир Джордж Сорос, а также члены семьи миллиардеров Рокфеллеров. Такой вердикт вынесли при рассмотрении апелляции на продление срока содержания под стражей местного жителя, обвиняемого в изнасиловании.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Pixabay/Секрет Фирмы

Авторами неоднозначного постановления стали судьи Тито Гальегос, Луис Легия и Тони Чангарай. Они пояснили, что пандемия коронавируса оказалась форс-мажором, так как никто, кроме названных ими «организаторов» пандемии, не мог предсказать её последствий.

Новость
10 поразительных пророчеств Билла Гейтса

«Уголовный процесс был парализован из-за созданной криминальными элитами пандемии COVID-19, которая парализовала деятельность почти во всех странах… Ни одно мировое правительство, физические и юридические лица, ни защита обвиняемых не могут утверждать, что эту пандемию можно назвать “предсказуемой”, за исключением создателей нового мирового порядка, таких как Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллер и т. д., которые управляли ею. Они продолжают управлять ею в условиях крайней секретности и в глобальных корпорациях с прицелом на проект 2030 года», — приводит текст постановление издание Pasión por el Derecho.

Представители ведомства, которое отвечает за контроль над работой судей в Перу, уже заявили, что в отношении авторов постановления начата проверка. Издание RPP указывает, что по результатам проверки будет принято решение о наличии или отсутствии нарушений в действиях коллегии.

Новость
«Билл Гейтс и до Нибиру дотянулся». Что говорят люди, продающие кремы и воду от 5G-излучения

В начале 2020 года на фоне пандемии в Сети распространились теории заговора, связанные с распространением COVID-19. По одной из версий, некие мировые силы (среди которых упоминались Билл Гейтс, ЦРУ и власти Китая) специально вывели в лаборатории коронавирус и распространили его, чтобы посадить жителей планеты по домам, облучить их 5G, а потом чипировать.

В России такую точку зрения транслировали режиссёр Никита Михалков, передача которого собирает миллионы просмотров на YouTube, а также ведущая Виктория Боня, у которой несколько миллионов подписчиков в Instagram.

Сам Гейтс впоследствии заявлял, что подобные теории «трудно отрицать», поскольку они «слишком нелепы». Тем временем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что вирус не создавали искусственно — в организации придерживаются мнения, что инфекция передалась человеку от летучих мышей.

Анна Шахова

Чего ждать от 2021 года? Экономические и «мистические» прогнозы
В России выявили случаи мошенничества с продажей вакцин от COVID
Над Камчаткой взорвался метеорит мощностью в 5 килотонн
Россиян ожидают «иссиня-черные» морозы
Пользователь Сети случайно создал дома оптическую иллюзию
Выиграл ОИ, но умер после тренировки: история Сергея Гринькова
В Госдуме предложили дополнительно индексировать пенсии
Горячие темы на Авто
Банановая республика. 494
СНЫ 343
Про Крым. Только конкретно. 328
Тоже есть- чего мне у вас спросить --- 240
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Салон красоты дома: 17 недорогих товаров, которые можно купить самому
Как облагородить кухню, если нет денег
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Gnezdo.ru
Жена Панфилова затмила всех своей красотой: фото
5 главных примет, что у вас в роду были дворяне
Звезды скорбят: не стало любимого актера
Наши звезды, родившие от чужих мужей
Леди
Неузнаваемую Бузову в мини-платье спутали с Ксенией Бородиной Телеведущая показала фото на фоне слухов о тайной свадьбе
Новости партнеров
Куда должны смотреть окна, чтобы в доме всегда было уютно и водились деньги
Фото восьмой жены Дмитрия Киселева
Три признака, что вы уже переболели короной
Что случилось с красавицей из сериала «Тайны следствия»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь