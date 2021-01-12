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17:01 (мск), источник: ТАСС

Полиция Германии ликвидировала крупнейшую в мире торговую площадку даркнета

БЕРЛИН, 12 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Германии заявили о ликвидации крупнейшей в мире торговой площадки даркнета, где в основном реализовывались наркотические средства, фальшивые деньги, украденные или поддельные данные кредитных карт, анонимные сим-карты и вредоносное программное обеспечение.

Источник: Reuters

Об этом говорится в пресс-релизе прокуратуры города Кобленц (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), опубликованном во вторник на ее сайте.

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По ее данным, в минувшие выходные Центральная инспекция уголовной полиции Ольденбурга (федеральная земля Нижняя Саксония) арестовала предполагаемого руководителя крупнейшей в мире нелегальной торговой площадки — DarkMarket.

34-летний гражданин Австралии, как указывается в сообщении, был задержан недалеко от германско-датской границы. В настоящее время мужчина доставлен в следственный изолятор и отказывается от дачи показаний.

Вместе с тем, как уточнили в прокуратуре, в понедельник правоохранители закрыли торговую площадку DarkMarket и отключили ее от серверов. Платформа насчитывала около 500 тыс. пользователей и свыше 2,4 тыс. продавцов.

В общей сложности, как отмечается в пресс-релизе, на торговой площадке было проведено не менее 320 тыс. транзакций, причем сделки совершались в криптовалютах.
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По текущему курсу это соответствует сумме более €140 млн.

Операция по ликвидации нелегальной торговой площадки проводилась в сотрудничестве с правоохранительными органами других стран, включая Австралию, Великобританию, Данию, Молдавию, США, Украину и Швейцарию. Координирующая роль, как подчеркнули в прокуратуре Кобленца, принадлежала Европолу.

Кроме того, следователи изъяли свыше 20 серверов в Молдавии и Украине. На основании хранимых там данных правоохранители рассчитывают получить информацию об организаторах, продавцах и покупателях торговой платформы.

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