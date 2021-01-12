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15:52 (мск), источник: ТАСС

Смертность в мире из-за COVID-19 растет. Больше всего летальных исходов выявили в США

ТАСС, 12 января. Медики зафиксировали с началом 2021 года заметный рост смертности от последствий вызываемого коронавирусом заболевания.

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Источник: Reuters

9 января Всемирная организация здравоохранения зафиксировала максимальный за пандемию суточный прирост — 15 513 летальных исходов, — вдвое больший, чем во время весенней вспышки прошлого года.

Всего, по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, общее число умерших из-за инфекции превысило 1,94 млн.

ТАСС собрал информацию о том, где наиболее высок уровень смертности из-за COVID-19.

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Где больше всего летальных исходов

Больше всего летальных исходов в США — 376 тыс. умерших с начала пандемии. Прирост числа смертей в первой декаде января превышал отметку 4 тыс. — максимум в США за все время пандемии.

В Бразилии из-за коронавируса умерли 203,5 тыс. человек. При этом прирост числа смертей на прошлой неделе превышал 6,9 тыс., что на 2 тыс. больше, чем неделей ранее.

В Мексике от последствий заражения умерли 134,3 тыс. инфицированных, при этом суточный прирост числа летальных исходов с начала года пять раз превысил отметку в 1 тыс. — против трех раз за весь прошлый год.

В Европе наиболее высокий прирост числа смертей из-за коронавируса в Великобритании (почти 82 тыс. умерших, набольшие в Европе показатели), где за последние семь дней он четыре раза превышал отметку в 1 тыс. и на 50% превысил показатели прошлой недели.

Где самая большая относительная смертность

Наибольшее число умерших из-за коронавируса на 1 млн жителей в Бельгии (1 732).

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В числе стран, где относительная смертность наиболее высока, Словения (1 454 умерших на 1 млн жителей), Босния и Герцеговина (1 324), Италия (1 311), Северная Македония (1 265), Чехия (1 238), Великобритания (1 204), Болгария (1 190), США (1 160), Перу (1 154), Испания (1 118), Венгрия (1 112), Хорватия (1 076), Франция (1 041), Мексика (1 036) и Панама (1 034).

В Швейцарии на 1 млн жителей приходится 963 умерших, в Швеции — 931, в Германии — 502, в России — 427.

В Индии, которая с 151,3 тыс. умерших входит в первую тройку стран по общему числу летальных исходов, на 1 млн жителей фиксируется только 109 смертей от последствий инфекции.

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