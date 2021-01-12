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17:51 (мск), источник: РБК

Роскомнадзор выявил первые нарушения среди СМИ-иноагентов

Роскомнадзор составил первые восемь административных протоколов в отношении СМИ-иноагентов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник. У кого именно выявили нарушения, не уточняется. Им грозят штрафы до 500 тыс. руб.

Источник: РИА "Новости"

Протоколы составлены по ст. 19.34.1 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента).

Привлеченные к ответственности СМИ не поставили на своих сайтах маркировку о том, что они являются иностранными агентами. В течение трех дней протоколы поступят в суд, который примет решение о назначении штрафов.

Роскомнадзор не уточняет, у каких СМИ именно выявили нарушения. За них предусмотрен штраф до 50 тыс. руб для физ лиц и до 500 тыс. руб. для организаций.

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Поправки в законодательство об иноагентах Госдума приняла в конце декабря, после этого их подписал президент Владимир Путин. Изменения позволяют включать в реестр СМИ-иноагентов физлиц.

В реестре иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, сейчас 17 изданий и пять физлиц. После принятия изменений в законодательстве Минюст внес в список правозащитника Льва Пономарева, активистку Дарью Апахончич, журналистов Дениса Камалягина, Сергея Маркелова и Людмилу Савицкую.

Кроме того, в реестр НКО-иноагентов включили центр «Насилию.нет», который занимается помощью пострадавшим от домашнего насилия. Депутат Госдумы Оксана Пушкина после этого заявила, что «реализация закона грозит коллапсом некоммерческому сектору и катастрофическим обострением социальных проблем, которыми государство не может или не хочет заниматься».

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