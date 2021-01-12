17:51 (мск), источник: РБК
Роскомнадзор выявил первые нарушения среди СМИ-иноагентов
Роскомнадзор составил первые восемь административных протоколов в отношении
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Протоколы составлены по ст. 19.34.1 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента).
Роскомнадзор не уточняет, у каких СМИ именно выявили нарушения. За них предусмотрен штраф до 50 тыс. руб для физ лиц и до 500 тыс. руб. для организаций.
Поправки в законодательство об иноагентах Госдума приняла в конце декабря, после этого их подписал президент Владимир Путин. Изменения позволяют включать в реестр
В реестре иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, сейчас 17 изданий и пять физлиц. После принятия изменений в законодательстве Минюст внес в список правозащитника Льва Пономарева, активистку Дарью Апахончич, журналистов Дениса Камалягина, Сергея Маркелова и Людмилу Савицкую.
Кроме того, в реестр