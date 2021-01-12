18:05 (мск), источник: РБК
В США умер «кошелек Трампа», миллиардер Шелдон Адельсон
Основатель компании Las Vegas Sands, владеющей казино в
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Вдова покойного, Мириам Адельсон, подтвердила, что тот скончался
Газета Las Vegas Review Journal отмечает, что Адельсон страдал раковым заболеванием с 2019 года и с 7 января 2021 года взял больничный для прохождения новых медицинских процедур.
В сообщении Las Vegas Sands подчеркивается, что Адельсон будет похоронен в Израиле, на родине его вдовы.
Адельсон, состояние которого Forbes оценивает в $35 млрд по состоянию на 12 января, считается одним из крупнейших доноров Республиканской партии США и одним из влиятельнейших сторонников Дональда Трампа.
Во время избирательной кампании 2016 года Адельсона называли «кошельком Трампа», в 2020 году Адельсон, по оценке источников CNBC, планировал потратить на поддержку Трампа до $50 млн. Fox News отмечает, что в ходе кампании 2020 года Адельсон — «давний и верный сторонник президента Трампа» — потратил на поддержку республиканцев $430 млн, больше, чем
Бывший президент США Джордж
Шелдон Адельсон родился в августе 1933 года в иммигрантском районе Бостона, штат Массачусетс. Несмотря на фамилию (которая переводится с немецкого как «сын знати»), семья будущего магната богатой не была. Родители Адельсона иммигрировали в США из Российской империи: его отец Артур Адельсон родом из современной Литвы, по материнской линии миллиардер происходит из Киева.
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