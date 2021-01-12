Капитан судна Rhosus заявил, что не считает себя виновным во взрыве в Бейруте

Ранее агентство Al-Wataniya сообщило, что власти Ливана официально запросили у Интерпола международный ордер на арест двух россиян — владельца и капитана судна Rhosus. Во вторник Интерпол издал международный ордер на их арест. Как уточнило агентство, уведомление с красным углом издано в ответ на просьбу генерального прокурора Ливана Гассана Хури.
«Никаких документов я пока не получал, известие, конечно, неприятное, что делать — я пока не знаю. Пока буду наблюдать за развитием ситуации, отстаивать интересы своими силами: денег на адвокатов у меня, естественно, нет — живу на одну пенсию. Виновным себя не считаю», — сказал Прокошев ТАСС во вторник после выдачи Интерполом ордера на его арест.
По его словам, портовые службы имели копии документов на груз, были уведомлены о его опасности, попыток вывезти его не предпринимали.
Ранее Прокошев, который в 2013 году был капитаном судна Rhosus, сообщал ТАСС, что владельцем судна являлся на тот период предприниматель из Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. Оперативным комментарием владельца судна ТАСС не располагает.
По данным российского профессионального союза моряков, в 2013 году балкер под флагом Молдавии перевозил опасный груз из Батуми в Мозамбик и сделал внеплановый заход в Бейрут. Там теплоход задержали портовые власти из-за технических нарушений эксплуатации.
Экипаж, состоящий из граждан России и Украины, обратился в Международную федерацию транспортников (МФТ) и сообщил, что работодатель — кипрская компания Teto Shipping — с самого начала действия контрактов не выплачивала морякам зарплату.
В ответ на обращение МФТ судовладелец, бизнесмен из Хабаровска, обещал продать судно и рассчитаться по долгам, однако этого так и не произошло.
Выгруженный шесть лет назад в порту Бейрута груз аммиачной селитры хранился на складе и сдетонировал 4 августа 2020 года. Мощность взрыва составила 1,5 тыс. тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов, погибли 193 человека, пострадали 6,5 тыс. человек и более 300 тысяч остались без крова.
По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, хранившейся в амбаре № 12 в порту. По делу о взрыве в порту Бейрута арестованы свыше 20 человек, в том числе бывший директор порта Хасан Крейтем и начальник таможенной службы Бадри Дахер.