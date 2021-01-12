Прокуратура начала проверку после публикации фотографий дрессированных коз с фашистской символикой

Публикация в соцсетях фотографий о рождественском представлении в ижевском цирке 8 января вызвала неоднозначную реакцию пользователей. Архиерейская рождественская елка — это главное новогоднее и рождественское представление для детей из воскресных школ, организованное в цирке Ижевской и Удмуртской епархией РПЦ.
На одной из фотографий рядом с дрессировщиками шли козы, на которых были накидки со свастикой. После появления негативных комментариев ее удалили.
Тем не менее прокуратура Первомайского района Ижевска организовала проверку по факту демонстрации нацистской символики в здании цирка Удмуртии.
В пресс-службе Ижевской епархии РПЦ прокомментировали, что подобное рождественское мероприятие проходило в цирке впервые, сюжет был посвящен знаменательным событиям отечественной истории, которые календарно связаны с праздником Рождества Христова. В частности, 7 января 1942 года, в период Великой Отечественной войны, произошел перелом в битве за Москву.
«Все это нашло отражение в сюжете цирковых номеров. В частности, выступление дрессировщиков в советской военной форме с животными, несущими на себе нацистскую символику, было использовано как образ не просто победы над фашизмом, но и само по себе попрание и всемирное осуждение идеалов нацистской Германии. Нужно понимать, что особой спецификой циркового искусства является зрелищность, и нет ничего удивительного в том, что используемые в нем образы имеют ироничный, а иногда даже гротескный характер», — говорится в сообщении.
В Государственном цирке Удмуртии прокомментировали, что представление создано по заказу епархии, в котором, согласно пожеланию заказчика, присутствовал исторический экскурс, освещающий роль церкви в истории государства.
«Нацистская символика была использована в эпизоде “1942 год”. В сценарии эпизод сопровождался текстом диктора и визуальным рядом на экранах о разгроме немецкой армии под Москвой. В манеже соответственно демонстрировался номер, в котором дрессировщики в форме красноармейцев прогоняют дрессированных животных в попоне с нацистской символикой, усиливая эффект дикторского текста и визуального ряда», — отметили в цирке.
В епархии и цирке добавили, что на основании ст. 20.3 КоАП РФ допускаются подобные действия, так как они совершены в целях, не связанных с пропагандой нацистской атрибутики и символики.
«Противоестественная и человеконенавистническая природа нацизма ни в коем не должна замалчиваться. Для этих целей закон разрешает использовать нацистскую символику. Например, мы это видим в ряде замечательных советских фильмов о Великой Отечественной войне», — пояснил председатель Общественной палаты Удмуртии, глава исполкома удмуртского отделения Ассоциации юристов России Рашид Хуснутдинов.
Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин отметил, что менее года назад в ст. 20.3 КоАП РФ были внесены изменения: теперь она не распространяет свое действие на случаи, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии.
«Таким образом, если разъяснения Ижевской епархии правдивы и нацистская идеология в представлении порицалась, тогда состав правонарушения отсутствует. В целом, если говорить о наличии состава правонарушения в той или иной публикации, содержащей экстремистскую символику, доказать факт порицания фашизма несложно при условии, что картинка сопровождается соответствующим комментарием», — пояснил эксперт.
Однако нередки случаи, когда граждане были наказаны за публикацию свастики как части исторической фотографии, где она присутствовала как элемент исторической картины и не носила ни положительного, ни отрицательного окраса, добавил он.
Михаил Красильников, Ижевск
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