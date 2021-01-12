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12 января, источник: ТАСС

Число отравившихся детей в Буйнакске выросло до 50

МАХАЧКАЛА, 12 января. /ТАСС/. Число детей, отравившихся в городе Буйнакске в Дагестане, превысило 50. Об этом сообщила администрация города в Instagram.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в больницу с симптомами отравления поступили 34 ребенка.

«Число отравившихся детей в Буйнакске перевалило за 50», — говорится в сообщении.

По словам врио министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой, обращения с симптомами пищевого отравления в Буйнакске начали поступать в понедельник.

«Вчерашние обратившиеся — шесть детей, им была оказана медицинская помощь, они отказались от госпитализации, взяты под наблюдение на дому. Повторных обращений не было, состояние детей ближе к удовлетворительному», — сказала Беляева журналистам.

Она добавила, что медучреждения Буйнакска располагают необходимым коечным фондом на случай дополнительной госпитализации детей, а также «всем спектром необходимых медикаментов». Кроме того, врио министра отметила, что до установления источника, вызвавшего пищевое отравление, жителям города рекомендовано не употреблять сырую воду.

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