Россиянка Осипова подала апелляцию на вынесенный ей повторно в Канзасе приговор

00:01 (мск), источник: ТАСС
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Как из него следует, Осипова обратилась в апелляционный суд десятого округа США. Федеральный суд в Канзасе 8 января постановил, что россиянка более не обязана отбывать тюремное заключение, но должна запросить у властей РФ разрешение на возвращение ее детей в США.
Как дал понять судья Эрик Мелгрен, это не означает, что она обязана непосредственно добиться их приезда. Кроме того, согласно постановлению, Осипова в течение года будет находиться в США под надзором властей. В течение этого времени она не сможет покинуть страну.