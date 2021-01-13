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00:01 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Осипова подала апелляцию на вынесенный ей повторно в Канзасе приговор

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Россиянка Богдана Осипова подала апелляцию на приговор, вынесенный ей повторно 8 января федеральным судом в американском штате Канзас. Об этом свидетельствует поступившее во вторник в электронную базу суда уведомление.

Источник: Богдана Осипова

Как из него следует, Осипова обратилась в апелляционный суд десятого округа США. Федеральный суд в Канзасе 8 января постановил, что россиянка более не обязана отбывать тюремное заключение, но должна запросить у властей РФ разрешение на возвращение ее детей в США.

Как дал понять судья Эрик Мелгрен, это не означает, что она обязана непосредственно добиться их приезда. Кроме того, согласно постановлению, Осипова в течение года будет находиться в США под надзором властей. В течение этого времени она не сможет покинуть страну.

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