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10:40 (мск), источник: Газета.Ру

В США впервые за 70 лет казнили женщину

В США впервые за 70 лет казнили женщину Лизу Монтгомери, пишет The New York Times. Она была осуждена за особо жестокое убийство беременной женщины в 2004 году.

Планировалось, что приговор будет исполнен 8 декабря в штате Индиана. После смертную казнь отложили до 12 января. 11 января суд в Индиане снова отсрочил исполнение приговора из-за психических проблем осужденной. Тем не менее, Верховный суд поздно вечером 12 января отменил это решение.

Казнь была совершена при помощи смертельной инъекции в тюрьме Терре-Хот. Женщина скончалась 13 января в 1.31 по местному времени (09.31 мск).

Адвокат Келли Хенри заявила, что власти США нарушили закон, потому что у женщины были проблемы с психикой.

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