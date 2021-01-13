10:40 (мск), источник: Газета.Ру
В США впервые за 70 лет казнили женщину
В США впервые за 70 лет казнили женщину Лизу Монтгомери, пишет The New York Times. Она была осуждена за особо жестокое убийство беременной женщины в 2004 году.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Планировалось, что приговор будет исполнен 8 декабря в штате Индиана. После смертную казнь отложили до 12 января. 11 января суд в Индиане снова отсрочил исполнение приговора
Казнь была совершена при помощи смертельной инъекции в тюрьме
Адвокат Келли Хенри заявила, что власти США нарушили закон, потому что у женщины были проблемы с психикой.