Спецназ НАТО высадился на грузовой корабль России в Средиземном море

Согласно опубликованным данным, греческий корабль преследовал «Адлер», после чего на его борт для проверки высадились подразделения Спецназа ВМС Греции. Военные предположили, что на судне может находиться вооружение, переправляемое Россией в Ливию.
В свою очередь экипаж «Адлера» согласился на проверку судна. Отмечается, что военным не удалось найти ничего запрещенного или подозрительного, в связи с этим инцидент можно считать исчерпанным.
Миссия Евросоюза в Twitter назвала этот эпизод «дружественной» проверкой судна в рамках операции IRINI, цель которой — пресечь незаконные поставки вооружения в Ливию.
В конце декабря 2020 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге для иностранных атташе сообщил, что антироссийская направленность мероприятий подготовки войск НАТО и провокационная деятельность альянса у российских границ усилились.
В свою очередь замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин отметил, что увеличившаяся активность авиации и военно-морских сил альянса около границ Российской Федерации может привести к серьезным инцидентам.
Также в декабре Североатлантический альянс обнародовал стратегический доклад «НАТО-2030: Единство в новой эре», в котором вновь обвинил Россию в «агрессивной политике».